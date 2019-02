Il gol di Adrian Lopez lascia aperto il discorso qualificazione, ma in quota il vantaggio della Roma è ora netto. Grazie alla doppietta di Zaniolo i giallorossi battono 2-1 il Porto nell’andata degli ottavi di Champions, una vittoria preziosa in vista del ritorno al do Dragao il 6 marzo. Nelle quote 888sport.it, il passaggio della Roma è ora a 1,50, contro il 2,55 della squadra di Conceiçao; più insidiose le previsioni sulla partita di ritorno, per la quale Di Francesco e i suoi sono a 3,60, contro il 2,10 del Porto e il 3,30 del pareggio.