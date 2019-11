Si decide tutto all'ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Inter e Napoli si giocano il passaggio agli ottavi di finale della massima competizione europea rispettivamente contro Barcellona e Genk. Dopo i risultati di questa sera, saranno decisive le ultime sfide in programma martedì 10 dicembre. L'Inter a San Siro contro il Barcellona alle 21.00, il Napoli al San Paolo contro il Genk alle 18.55.



INTER AGLI OTTAVI SE... - Partiamo dall'Inter. Nel Gruppo F, la squadra di Antonio Conte è seconda nel girone a 7 punti, davanti al Borussia Dortmund (a 7 punti) per gli sconti diretti. I nerazzurri infatti hanno vinto 2-0 contro i tedeschi all'andata e perso 3-2 al ritorno, hanno dunque gli scontri diretti a favore. Il Barcellona, dopo la vittoria di stasera per 3-1 contro il Dortmund, è già aritmeticamente primo nel girone avendo 11 punti. L'Inter si qualifica se fa almeno gli stessi punti del Dortmund. È sicura degli ottavi di finale, dunque, se vince contro il Barcellona, avendo il destino nelle proprie mani. In caso di pareggio o sconfitta contro il Barcellona nell'ultima giornata, tutto dipenderà dal risultato del Dortmund, che gioca in casa contro lo Slavia Praga.



NAPOLI AGLI OTTAVI SE... - Nel Gruppo E, il Liverpool è in testa a 10 punti, seguito da Napoli a 9, Salisburgo a 7 e Genk a 1. Dopo il pareggio per 1-1 sul campo del Liverpool, al Napoli basta un punto nell'ultima sfida casalinga contro il Genk per essere aritmeticamente agli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Ancelotti, infatti, è ancora imbattuta nella fase a gironi e dunque ha gli scontri diretti a favore sia contro il Liverpool che contro il Salisburgo. Questo è importante perché, in caso di pareggio del Napoli col Genk e di contemporanea vittoria del Salisburgo contro il Liverpool nell'ultima giornata, tutte le squadre sarebbero a 10 punti e il Napoli con entrambe avrebbe il vantaggio degli scontri diretti. Con un punto, la squadra di Ancelotti è agli ottavi, ripetiamo. Per il primo posto, invece, dipenderà anche dall'esito finale di Salisburgo-Liverpool (all'andata hanno vinto i Reds per 4-3 ad Anfield). Ultima giornata che dunque sarà decisiva, per Napoli e Inter: gli ottavi sono vicini, entrambe le squadre hanno il destino nelle proprie mani.