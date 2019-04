Rieccola, lain. Alle 21, alla, i bianconeri affrontano l'dei giovani terribili, quelli che hanno strapazzato ilcampione in carica rifilandogli un poker a domicilio. Massimiliano Allegri riabbraccia Cristiano Ronaldo, ma deve fare a meno di Giorgio Chiellini, sostituto da Daniele Rugani, ed Emre Can; rosa al completo, invece, per Erik ten Hag, con i gioielli de Jong e de Ligt da mostrare, ancora una volta, al mondo.- ​L', che è l'unica squadra rimasta partita dai preliminari, ha subito gol in 4 delle ultime 5 partite di Champions; la Juventus è alla sua terza presenza consecutiva ai quarti di finale di Champions League e quando ha vinto in Europa in questa stagione non ha mai subito gol. Nel ritorno degli ottavi di finale, i Lancieri avevano un'eta media di 24,5 anni, i bianconeri, invece, di 29.L'uomo Championstorna dopo l'infortunio con il Portogallo. L'ultima sua partita in Europa è quella contro l'Atletico: tripletta. In casa Ajax occhi puntati su, che ha realizzato 6 gol nelle ultime 7 partite ufficiali.: Onana; Veltman, Blind, de Ligt, Tagliafico; Schone, van de Beek, de Jong; Neres, Tadic, Ziyech.: Szczesny; Cancelo, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo. .