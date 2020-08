. C’è un problema sulla fascia sinistra della Juve, ma quando si vedono le qualità si deve aspettare”. Queste le parole di Fabioa Sky prima della finale di Champions League tra PSG e Bayern Monaco. L'ex allenatore ha tirato una stoccata non da poco alla Juventus. Guarda caso, la finale l’ha decisa proprio lui:. L’eroe della serata, il vero King(sley) di casa Bayern. Tutti si aspettavano Robert Lewandowski, invece la gara l’ha decisa lui:. L’unico giocatore che Hans-Dieter Flick ha cambiato rispetto alla scorsa gara, preferendolo a Ivan Perisic.(due Ligue 1, una Supercoppa di Francia, una Coppa di Lega francese, una Serie A, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, cinque Bundesliga, tre DFB-Pokal, tre Supercoppa Tedesca e una Champions League).- Coman - diciottenne di belle speranze -. Esordisce da titolare alla prima di campionato sul campo del Chievo complice l’emergenza in attacco, ma nella restante parte della stagione non trova grande spazio alle spalle di Tevez, Morata e Llorente. A lui e Giovinco restano pochi minuti, soprattutto nei finali delle partite.. A fine stagione, arriva l’offerta del Bayern Monaco, che vede in lui grandi qualità in ottica presente e soprattutto futuro:. 28 milioni di plusvalenza per la Juve, che lo aveva preso a zero proprio da Parigi.- Diversi infortuni complicano il percorso di Coman al Bayern Monaco, che. Le qualità ci sono, ma non riesce mai a entrare in pianta stabile tra i titolari (23 presenze in Bundes nella prima stagione, 19 nella seconda, 21 nella terza, 21 nella scorsa e 24 in questa). Anche in questa annata,. Fino al gol di stasera, col cross al bacio di Kimmich e la precisa incornata dell’ex PSG e Juventus.- Un gol da record per Coman e il suo Bayern Monaco.(il primo a riuscirci fu il Celtic nel 1967). Solo il Barcellona (2009 e 2015) e i bavaresi con la vittoria di stasera ci sono riusciti due volte., solo il Real Madrid (13) e il Milan (7) hanno fatto meglio. Il Bayern ha fatto la storia della competizione, facendo registrare record di ogni tipo:, cosa che era riuscita solo al Manchester United di Ferguson nel 2008.. La squadra di Flick sì, grazie all'incornata dell'ex PSG e Juve.