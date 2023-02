Dopo la vittoria del Milan contro il Tottenham, è il turno delle altre due italiane in Champions League, Napoli e Inter, impegnate rispettivamente contro Eintracht Francoforte e Porto. Gli uomini di Luciano Spalletti, reduci da sette vittorie consecutive in campionato, vogliono centrare per la prima volta nella storia l'accesso ai quarti di finale di Champions. Per raggiungere questo traguardo c'è da superare l'ostacolo Eintracht Francoforte, formazione sempre vincente in casa nel 2023. Nonostante questo score interno, per gli esperti di William Hill è in vantaggio il colpo esterno napoletano, a 2,15, sul segno «1» offerto a 3,25. Sale invece a 3,50 il pareggio. Con in campo il Napoli, miglior attacco in Italia e nella prima fase della competizione, in quota prevale l'Over 2.5 a 1,72 rispetto all'Under 2.5 proposto a 2. Occhio al solito Victor Osimhen, sempre a segno nella striscia di vittorie: la rete del nigeriano si gioca a 2,15 volte la posta. Inter e Porto si ritrovano invece dopo i quattro precedenti in Champions League del 2005. I nerazzurri riuscirono a vincere entrambe le sfide giocate a San Siro, dove cercano il tris offerto a 1,78 contro il 4,75 del colpo degli uomini dell'ex Sergio Conceicao. Nel mezzo il pari visto a 3,50. Per quanto riguarda il risultato esatto un nuovo 2-1 - come nell'ultimo scontro diretto - si gioca 8,50, ma per i quotisti William Hill in pole c'è l'1-1 a 6 volte la posta. Inzaghi si affida a Lautaro Martinez, a segno anche nell'ultimo match di campionato: la rete dell'argentino è data a 2,30, seguita dal timbro di Romelu Lukaku – tornato al gol sabato contro l'Udinese – a 2,40. Negli altri due match in programma, l'attesa dei media è per il remake dell'ultima finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid. Ad Anfield avanti il riscatto dei Reds, a 2,30, sul successo esterno degli uomini di Ancelotti offerto a 3. Va a caccia della prima volta europea invece il Manchester City di Pep Guardiola (1,75), favorito in casa del Lipsia (4,50).