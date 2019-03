Seconda doppietta consecutiva per Graziano Pellè nell'Asian Champions League. Dopo i due gol realizzati la scorsa settimana nel pareggio a Gyeongnam (Corea del Sud), l'attaccante del club cinese Shandong Luneng ha permesso alla sua squadra di ottenere un altro punto nel 2-2 contro il Kashima Antlers, dopo che i giapponesi si erano portati sullo 0-2 grazie alle reti di Sho Ito. Al quarto d'ora di gioco la strada per i detentori del titolo pareva in discesa, ma al 20' Pellé ha accorciato le distanze trasformando un rigore fischiato per fallo di mano di Kento Misao. Il pari dello Shandong è arrivato poco dopo, quando il bomber italiano ha sfruttato un rimpallo in area per battere il portiere avversario con un forte tiro sotto all'incrocio dei pali.



Sconfitta in Corea del Sud per il Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro. La squadra allenata dal tecnico italiano ha perso 3-1 in casa del Daegu che si è imposto grazie alla doppietta di Edgar e alla rete di Kim Dae-Won, mentre per i cinesi è stato di Talisca il gol del momentaneo 2-1. In classifica Daegu al comando del gruppo F a punteggio pieno dopo due giornate, seguono a quota 3 Guangzhou e Hiroshima, fermo a 0 il Melbourne Victory.