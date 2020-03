La storia è lì, a portata di mano. Ad appena novanta minuti, supplementari esclusi, di gioco. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è davvero a un passo dai quarti di finale della Champions League, dall’essere tra le migliori otto d’Europa. Un risultato tanto incredibile quanto meritato per la formazione bergamasca. Dopo il 4-1 dell’andata contro il Valencia, Gomez e compagni hanno il compito di difendere il risultato ma cercando di colpire al momento giusto. I betting analyst, dando quasi per scontata la qualificazione dei nerazzurri essendo accreditata di un simbolico 1,05, vedono però una partita nei 90 minuti molto combattuta. Così il blitz al Mestalla è dato a 2,35 contro il 2,75 per la vittoria dei padroni di casa. Si sale per il pareggio con una quota di 3,75. Attacchi sicuramente protagonisti visto che l’Over, 1,43, si fa nettamente preferire all’Under, 2,70. Così il 2?1 per i valenciani è in lavagna a 11 mentre lo stesso risultato ma per l’Atalanta pagherebbe 10 volte la posta, secondo Agipronews.