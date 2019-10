La prima giornata di Champions non è andata bene per Inter e Atalanta, ma con cinque partite ancora da giocare le due italiane hanno tutte le carte in regola per passare la fase a gironi. I bergamaschi hanno perso nell’esordio contro la Dinamo Zagabria (in Croazia) e per qualificarsi agli ottavi dovranno vedersela anche con il Manchester City e lo Shakhtar Donetsk. Sulla lavagna, si legge in una nota, l’ipotesi di vedere l’Atalanta almeno seconda nel gruppo C vale 2,50, mentre a quota 1,45 c’è l’opzione “Game Over” dopo appena 6 partite. Stessa situazione in lavagna per l’Inter, che ha pareggiato nell’esordio casalingo con lo Slavia Praga e i prossimi incontri contro Barcellona e Borussia Dortmund saranno senza dubbio più competitivi. Le quote promettono bene per Juventus e Napoli. La squadra di Sarri riparte dal pari di Madrid contro l’Atletico e ora si gioca ai quarti a 1,05, contro la clamorosa eliminazione a ben 12 volte la posta. La strada verso gli ottavi è in discesa per il Napoli, che ha battuto il Liverpool campione d’Europa ed è pronto ad affrontare a testa alta Genk e Salisburgo. Pesa anche l’esperienza internazionale di Ancelotti e l’obiettivo vale quota 1,10. Il ko è comunque preso in considerazione a quota 6,00.