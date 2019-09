Quello con la Dinamo Zagabria sarà un match da ricordare per l’Atalanta, è infatti il debutto per la prima volta nella sua storia in Champions League. L’inizio del cammino nella massima competizione europea sembra soft per i nerazzurri, che partono favoriti a 2.45, la vittoria croata è a 3.50, mentre il pareggio si gioca a 3.40. Ottimisti anche gli scommettitori, per il 70% l’esordio dell’Atalanta in Champions sarà vincente. Non sarà facile segnare a Zagabria ma gli uomini di Gasperini hanno già realizzato 7 gol in 3 partite: il gol ospite è così a 1.18.