Mercoledì 24 novembre potrebbe essere un giorno decisivo per le sorti diine. La situazione è critica per i rossoneri, che - si legge in una nota - dopo quattro turni hanno un solo punto nel gruppo B, tra i più difficili della competizione, e la squadra di Pioli cerca un'impresa quasi disperata in casa dell’La sfida vede gli spagnoli favoriti nei pronostici della vigilia e il segno «1» è a quota 1,65 e di fatto al Milan serve solo il segno «2» in lavagna a 5,00 volte la posta. Alto anche il pareggio, che però non permetterebbe a Ibra e compagni di abbandonare l'ultimo posto in classifica. Il Milan deve attaccare e le ipotesi «Goal» e «Over» (a San Siro finì 1-2 per la squadra di Simeone) sembrano valide rispettivamente a 1,81 e 1,77).Nella quinta giornata della fase a gironi di Champions Inter-potrebbe essere invece l'occasione per i nerazzurri di conquistare i punti decisivi per il passaggio del turno. Nel gruppo D il Real Madrid è primo a 9, l'Inter insegue a 7, la sorpresa Sheriff è a 6, mentre lo Shakhtar Donetsk ha un solo punto ed è fuori dai giochi. Partita male, la squadra di Inzaghi si è ripresa il posto in classifica che si merita grazie alla doppia vittoria ai danni dello Sheriff e ora cerca quel successo a San Siro che sulla lavagna scommesse di Betaland appare molto probabile. Dopo la bella vittoria in Serie A contro il Napoli anche nella sfida di Champions i nerazzurri dovrebbero chiudere la gara con i tre punti. Il segno «1» è a quota 1,30. A 5,70 il pareggio, mentre il «2» vale 8,75.