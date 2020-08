La partita che vale una stagione, in una Champions League mai vista prima: il Napoli di Gennaro Gattuso affronta questa sera alle 21, presso lo stadio Camp Nou della città catalana, il Barcellona di Quique Setien, nella sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea, dopo l'1-1 del San Paolo. La vincente dell'ottavo affronterà la vincente di Bayern Monaco-Chelsea, con la gara di andata giocata a Londra e terminata 3-0 per i tedeschi. ​Quarti che andranno in scena con il nuovo format, ovvero quello della Final Eight: le partite secche si disputeranno all’Estádio do Sport Lisboa e Benfica e all’Estádio José Alvalade in Portogallo. I partenopei dovranno vincere oppure pareggiare segnando almeno due gol per passare il turno, in caso di pareggio per 1-1 si andrà ai tempi supplementari. Apprensione fino all'ultimo per le condizioni di Lorenzo Insigne, uscito malconcio dall'ultima partita di campionato contro la Lazio: Gattuso deciderà solo all'ultimo se schierarlo dal 1' o farlo partire dalla panchina, in seguito alla lesione parcellare del tendine. Nei blaugrana il solito Leo Messi, alla ricerca del riscatto dopo il secondo posto nella Liga, sarà affiancato da Luis Suarez e Antoine Griezmann.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Il Barcellona ospiterà per la prima volta il Napoli in una partita ufficiale. L'ultima squadra a vincere la prima partita in trasferta di Champions League al Camp Nou è stata il Rubin Kazan nell'ottobre 2009 (2-1).Il Napoli ha perso le due precedenti partite esterne nella fase a eliminazione diretta della Champions League, perdendo 4-1 contro il Chelsea a marzo 2012 e 3-1 contro il Real Madrid a febbraio 2017. Il Barcellona ha superato il turno nella fase a eliminazione diretta in tutti gli ultimi 19 precedenti in cui è rimasto imbattuto in trasferta all’andata in Champions League essendo eliminato in generale una sola volta, contro la Juventus nei quarti di finale 2002/03 (1-1 all’andata, 2-1 al ritorno).



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Sergi Roberto, De Jong, Rakitic; Messi, Suarez, Griezmann. All. Setien



NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso



