Ha ribaltato i pronostici dell’andata, strappando uno 0-0 ad Anfield ed equilibrando i giochi nelle scommesse sulla qualificazione. Il Bayern Monaco è ora chiamato a confermarsi nel ritorno degli ottavi di Champions contro il Liverpool, a cui basterebbe anche un pareggio con gol per passare ai quarti (obiettivo a 1,88 per entrambe le squadre). I betting analyst danno comunque in vantaggio i bavaresi, sempre vincenti nelle ultime sette partite giocate all’Allianz Arena: un altro «1» si gioca a 2,14 sul tabellone 888sport.it, il blitz di Klopp, riferisce Agipronews, pagherebbe 3,45, mentre un’altra «X» vale 3,70. Tre degli cinque incontri più recenti del Liverpool si sono chiusi sullo 0-0, risultato che stavolta porterebbe ai supplementari e che pagherebbe 12,50. Ancora una volta, però, i quotisti puntano su Over e Goal: un match da almeno tre reti complessive è dato a 1,75, per tutte e due le contendenti a segno si scende a 1,61.