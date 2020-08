Otto confronti diretti, tutti nei gironi di Champions League, e mai un pareggio. Questa volta, però, in palio ci saranno molto più dei tre punti. La finale tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain in programma domenica sera è una novità assoluta per il torneo, visto che i campioni di Francia sono al loro esordio nell’atto conclusivo della massima competizione europea. Nella storia, inoltre, è solo la seconda volta che una formazione tedesca e una francese si sfidano per il trofeo: l'unico precedente non è benaugurante per Tuchel e i suoi visto che a Glasgow, il 12 maggio 1976, il Bayern Monaco di Franz Beckenbauer e Gerd Müller vinceva la sua terza Coppa dei Campioni consecutiva battendo 1-0 il Saint-Étienne. I betting analyst di vedono favoriti i bavaresi anche stavolta: il «2» al novantesimo è a 2,07, contro il 3,20 del Psg, mentre il pareggio è dato a 3,90. Gli eventuali calci di rigore livellano decisamente le quote, 16 per il Bayern e 17 per i parigini. Altissime le aspettative sui gol: l'Over (almeno tre reti complessive al termine dei minuti regolamentari) vale appena 1,35 ed è a bassa quota (1,89) anche l'offerta sull'Over 3,5, la scommessa su quattro o più marcature al termine dell'incontro. Tra i risultati occhio al 3-1, realizzato tre volte nelle finali degli ultimi nove anni: quello a favore del Bayern si gioca a 14, quello per il PSG pagherebbe 22 volte la posta.