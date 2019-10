I progressi rispetto all’esordio di Zagabria sono evidenti, ma l’Atalanta esce comunque beffata dalla seconda giornata di Champions League. Il ko maturato all’ultimo minuto contro lo Shakhtar Donetsk pesa come un macigno nelle valutazioni degli analisti, per i quali la strada dei bergamaschi nel gruppo C è più in salita che mai: l’uscita di scena di Gasperini e i suoi, riporta Agipronews, vale solo 1,08, mentre la miracolosa qualificazione pagherebbe 6,00. Festeggiano invece gli ucraini, il cui passaggio del turno è dato a 1,40, in netto vantaggio sulla Dinamo Zagabria, data a 4,00. Nessuna quota, invece, per il Manchester City, per il quale gli ottavi sono ormai scontati.