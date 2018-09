Trasferta spagnola in Champions per la Juventus, che mercoledì sera affronterà il Valencia al Mestalla. È la prima sfida in assoluto tra le due formazioni e il pronostico sull’incontro è influenzato soprattutto dalle statistiche attuali. Il Valencia non ha ancora vinto in campionato (tre pareggi e un ko per la squadra di Marcelino) mentre i bianconeri volano a punteggio pieno in Serie A. SNAI li vede ampiamente favoriti, a 1,83, mentre il pareggio sale a 3,50 e il successo del Valencia è a 4,50. A favore della Juventus gioca anche il fatto che il suo uomo di punta si sia finalmente sbloccato. Dopo la doppietta in campionato CR7 è il goleador più atteso anche in Champions. Del resto il Valencia è una delle sue vittime preferite, a cui ha già segnato 15 volte in carriera. Una rete del portoghese vale 1,90, un’altra doppietta è data a 4,75.