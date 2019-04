Molto probabilmente la squadra che vincerà la Champions League uscirà dal doppio confronto tra Barcellona e Liverpool, che si può considerare a tutti gli effetti una finale anticipata. Nonostante i precedenti siano dalla parte dei Reds, che hanno eliminato 3 volte su 3 il Barça in confronti europei ad eliminazione diretta, i favori del pronostico sono tutti per Messi e compagni. Sono loro i grandi favoriti della competizione secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, come si legge in una nota: la vittoria dei catalani nel primo round al Nou Camp è infatti a 1.90, per il blitz inglese si sale a 4.00 mentre il pareggio si gioca a 3.75. Anche il passaggio turno è appannaggio dei blaugrana, a 1.72 contro il 2.10 offerto per la seconda finale consecutiva dei Reds, così come la vittoria finale, data a 2.50. Anche gli scommettitori si schierano con il Barcellona, il 76% ha scelto il segno 1 nel match e l’80% vede i catalani in finale.Gara da non perdere in attacco, dove sfileranno campioni del calibro di Messi, Salah, Suarez e Mane. Capocannoniere della competizione con 10 reti, Leo Messi si candida a mettere la sua firma anche in questa gara e il suo gol è il più probabile, a 1.95. Per la sua doppietta si sale a 6.00 mentre l’opzione gol da punizione diretta vale 16.00. Sfida su chi segnerà di più tra Suarez e Salah, con il primo in vantaggio a 2.80 sul secondo a 4.33, la parità di gol tra i due è il segno che paga meno, a 1.90.