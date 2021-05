. Alle 21, a, ilattende ilnel ritorno della semifinale finita 1-1 all'andata. Vincitori nel 2012, i Blues non sono più tornati all'atto conclusivo della competizione, mentre le Merengues hanno vinto 4 delle ultime 7 edizioni.Ilpunta sul fattore, finalista la scorsa stagione con il Paris Saint-Germain, che non ha mai perso contro il: una vittoria e 4 pareggi nei 5 precedenti in Champions League. La squadra di, invece è imbattuta da 19 partite ufficiale, e nelle ultime 10 in Champions ha vinto 6 volte, pareggiato 3 e perso una.Christian, trequartista del, è il più giovane giocatore dei Blues ad aver segnato in una semifinale di, nonché il primo statunitense; Karim, 9 del Real Madrid, ha segnato 4 dei suoi ultimi 5 gol in Champions tra il 25esimo e il 35esimo minuto di gioco.