Oggi, alle 18.55, partirà la Champions League nella sua edizione 2020/21. Tutti a caccia del Bayern Monaco campione, capace di vincere le final-eight di Lisbona, avendo la meglio sul Paris Saint-Germain delle stelle Neymar e Mbappé. Parigini ossessionati dalla coppa dalle grandi orecchie, quasi quanto la Juventus, che ha voluto Sarri per trionfare in Europa e lo ha mandato via per lo stesso motivo, affidandosi ora a Pirlo, che di Champions ne ha vinte 2, da giocatore, ma con il Milan.



Tra le altre italiane si riaffaccia sotto il cielo stellato europeo anche la Lazio, dopo anni di inseguimenti falliti, e lo fa con la luccicante Scarpa d'Oro di Ciro Immobile; proverà a confermarsi l'Atalanta, che riparte dai quarti di finale di qualche mese fa e dalle certezze del recente passato; mentre vuole svoltare l'Inter, eliminata ai gironi e ko in finale di Europa League, nonostante l'MVP Lukaku. 4 italiane, tante stelle del nostro campionato. Nessuna, però, nella top 10 dei giocatori che valgono di più in Champions. Il primo 'italiano' è Lukaku, 13edicesimo. Gli altri...





Duvan Zapata, centravanti dell'Atalanta, è quello che vale di più nella rosa della Dea: 40 milioni di euro (dai transfermarkt). Nella classifica dei giocatori più cari della Champions è al 120esimo posto...