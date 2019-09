La Champions League è alle porte. E le stelle più lucenti d'Europa sono pronte a scendere in campo. Campioni confermati, top player che hanno cambiato squadra, chi lo scorso anno faceva l'Europa League sorprendendo e in questa stagione dovrà illuminare anche la competizione maggiore, quella che dà lustro al palmarès e, perché no, fa sorridere i conti.



Più lucenti, più splendenti e... più costose. Sì, le stelle della Champions sono le più care d'Europa, con un occhio di riguardo per quelli che sono gli attaccanti. La Classifica di CM di oggi è dedicata ai 10 giocatori che valgono di più e, sorpresa, stando ai dati di transfermarkt, non c'è neanche un giocatore di Juventus e Inter nella top 10. Fuori Ronaldo, fuori De Ligt, fuori Lukaku. A che posizione è CR7? Per transfermarkt è al 21esimo posto... Ma quindi, chi c'è al top?



@AngeTaglieri88