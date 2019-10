La favola Champions dell'Atalanta approda nel Regno Unito, all'Etihad Stadium, ma il confronto di domani con il Manchester City è un ostacolo quasi proibitivo, come confermano le valutazioni dei trader, che assegnano al segno «1» dei Citizens un comodo 1,20, mentre l'impresa nerazzurra vale 12 volte la scommessa. A Gasperini, dopo le due sconfitte iniziali nel girone, per avviare la rimonta verso la qualificazione basterebbe anche un pareggio, dato a 6,60. L'Atalanta vista nel primo tempo di sabato scorso contro la Lazio può comunque impensierire la macchina di Guardiola, che in Champions va a pieno regime (due vittorie senza neanche un gol incassato), ma in Premier si è recentemente inceppata proprio in casa, battuta 2-0 dal Wolverhampton. In ogni caso, viste le attitudini delle due squadre, è altamente probabile una partita ricca di emozioni e gol, tanto che la quota dell'Over piomba a livelli inconsueti, 1,30, mentre l'Under si impenna fino a 3,20. Quanto ai probabili marcatori, i gol di Aguero e Gabriel Jesus sono decisamente nell'aria, rispettivamente a 1,65 e 1,70, Muriel e Ilicic rispondono a 2,20.