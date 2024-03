Champions: come ci si qualifica nei turni a eliminazione diretta, il regolamento

Iniziano oggi, con Bayern Monaco-Lazio e Real Sociedad-Psg, i match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, che si svolgeranno fra questa e la prossima settimana.



Secondo il regolamento, ogni turno della fase a eliminazione diretta, eccetto la finale, viene disputato in gara doppia (andata e ritorno), in modo che ogni squadra possa giocare una gara in casa.



Si qualifica al turno successivo la squadra che nel computo totale realizza più gol. Non esiste più, infatti, il valore doppio dei gol segnati in trasferta in caso di parità nel numero dei gol.



CHAMPIONS LEAGUE - RITORNO OTTAVI DI FINALE (fra parentesi i risultati dei match d'andata)



Bayern Monaco-Lazio (0-1)

Real Sociedad-Psg (0-2)

Manchester City-Copenhagen (3-1)

Real Madrid-RB Lipsia

Arsenal-Porto (0-1)

Barcellona-Napoli (1-1)

Borussia Dortmund-Psv Eindhoven (1-1)

Atletico Madrid-Inter (0-1)