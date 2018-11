Mercoledì sera, nel girone C, il Napoli, si gioca un match-point qualificazione contro la Stella Rossa. Gli azzurri possono conquistare la matematica qualificazione battendo i serbi, ma devono sperare che il Psg non vinca al Parco dei Principi con il Liverpool. Quanto alla prima ipotesi i trader SNAI danno il disco verde alla formazione di Ancelotti, che al San Paolo non perde da marzo e ha ottenuto 13 vittorie nelle ultime 17 gare. Un altro successo vola basso a 1,16, contro il 7,50 del pareggio e il 18 per un clamoroso successo degli ospiti. Anche per questa sfida l'orientamento è verso un finale carico (l'Over viaggia a 1,50) soprattutto per via della difesa della Stella Rossa, che ha incassato una media di 2,5 partite a incontro in Champions League.