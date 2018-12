La qualificazione agli ottavi è al sicuro, così come è certo il secondo posto nel gruppo G. Per la Roma, la trasferta di Champions in Repubblica Ceca conterà più che altro per il morale, dopo il pareggio-beffa con il Cagliari e il secondo ritiro "forzato" della stagione. Ecco perché per i traders la sfida con il Viktoria Plzen è più in bilico che mai: i rossoblù puntano al terzo posto (che li porterebbe in Europa League) e per ottenerlo non devono fare peggio del Cska, impegnato al Bernabeu contro il Real Madrid. Nelle quote 888sport.it il segno «1» e «2» sono offerti quasi alla pari, con i cechi a 2,70 e i giallorossi a 2,63, e con il pareggio a 3,60. Nelle ultime tre partite disputate tra campionato e Champions, il Plzen ha sempre segnato due gol: l'Over 1,5 della squadra di casa stavolta è dato a 2,33, la Roma risponde a 1,25 per almeno una rete, e a 2,30 per due o più marcature. Complessivamente la partita è sbilanciata sull'Over, in quota a 1,82 contro il 2,02 dell'Under. Nelle scommesse sul risultato esatto le previsioni sono invece più "contenute", con l'1-1 favorito a 6,75, seguito dallo 0-1 a 9,50.