Il prezioso pareggio conquistato contro il Bruges conferma la Lazio in testa al gruppo F di Champions League, ma la sveglia del Borussia Dortmund - ko alla prima con i biancocelesti - rilancia i tedeschi nelle previsioni dei bookmaker. Grazie alla vittoria sullo Zenit i gialloneri sono nuovamente favoriti per il primo posto nel girone, a 1,90 sul tabellone. Non molla però la Lazio, che dopo la complicata trasferta belga si gioca a 2,40. Per la squadra di Inzaghi gli auspici sono comunque ottimi sul fronte qualificazione, visto che il passaggio agli ottavi vale 1,30, appena dietro il Dortmund (1,25) e nettamente avanti sui belgi (3,00) e sullo Zenit (5,00).