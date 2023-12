Ultimi novanta minuti della fase a gironi di Champions League. Milan, Lazio ma non solo: alle 21 sono in programma altre quattro partite più altre due alle 18.45; final shot per alcune squadre in bilico tra la qualificazione e l'eliminazionel. Nel girone dei rossoneri diventa decisiva la sfida tra Dortmund e Psg: i tedeschi sono già passati, il destino della squadra di Luis Enrique è intrecciato con quello del Milan. L'altra gara nel gruppo della Lazio è quella tra Celtic e Feyenoord, ma qui tutto è deciso: Atletico Madrid e biancocelesti agli ottavi, olandesi in Europa League.



LE ALTRE PARTITE - Le prime due partite del mercoledì di Champions sono Lipsia-Young Boys e Stella Rossa-Manchester City: anche in questo gruppo non ci sono situazioni in bilico, Citizens e Lipsia si sono già qualificati al turno successivo con un turno d'anticipo e lo Young Boys scende in Europa League. Nel gruppo H c'è lo scontro diretto tra Porto e Shakhtar: chi vince va agli ottavi; col pareggio passa la squadra di Conceiçao; l'altra partita del girone è il testacoda Anversa-Barcellona.