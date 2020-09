Si è completato nella serata di mercoledì, con i successi di Midtjylland, Krasnodar e Salisburgo, il tabellone delle qualificate alla fase a gironi di Champions League. Tutto pronto, dunque, per il sorteggio, in programma giovedì pomeriggio dalle 17 a Ginevra. Le ultime tre partecipanti hanno anche delineato in maniera ufficiale il quadro delle quattro fasce da cui verranno estratte le palline. In prima fascia ecco le vincenti di Champions (Bayern) ed Europa League (Siviglia), oltre alle vincitrici dei principali cinque campionati europei oltre alla già rappresentata Bundesliga (Psg, Real Madrid, Liverpool, Juve, Porto e Zenit). Di seguito le quattro fasce:



PRIMA FASCIA: Bayern (Ger), Siviglia (Spa), Real Madrid (Spa), Liverpool (Ing), Juventus (Ita), Psg (Fra), Zenit (Rus), Porto (Por).



SECONDA FASCIA: Barcellona (Spa), Atletico Madrid (Spa), Manchester City (Ing), Manchester United (Ing), Shakhtar Donetsk (Ucr), Borussia Dortmund (Ger), Chelsea (Ing), Ajax (Ola).



TERZA FASCIA: Dinamo Kiev (Ucr), Lipsia (Ger), Inter (Ita), Olympiacos (Gre), Lazio (Ita), Atalanta (Ita), Salisburgo (Aut), Krasnodar (Rus).



QUARTA FASCIA: Lokomotiv Mosca (Rus), Marsiglia (Fra), Bruges (Bel), Mönchengladbach (Ger), Basaksehir (Tur), Midtjylland (Dan), Rennes (Fra), Ferencvaros (Ung).