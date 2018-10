Manca poco al match di Champions League tra Manchester United e Juventus ad Old Trafford. Il calcio d'inizio tra bianconeri e Red Devils è fissato per domani sera alle 21 e il match potrà essere seguito in diretta su ​Sky Sport al canale 251. La partita, valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League, sarà trasmessa in streaming anche su Sky Go, il servizio on-line dedicato ai clienti Sky.