Nel gruppo delle riserve fino a qualche tempo fa, Kevin De Bruyne è ora un candidato fortissimo per il Pallone d’Oro. La finale di Champions League conquistata dal Manchester City ha avuto come primo effetto quello di lanciare il belga in cima alle preferenze dei bookmaker. Sul tabellone è precipitato dal 12,00 delle scorse settimane al 3,50 di oggi, ed è ora la prima scelta alla pari con Kylian Mbappé, il nome più caldo fino all’uscita di scena del Paris Saint Germain. La promozione di De Bruyne ha retrocesso Robert Lewandowski in terza posizione: l’attaccante del Bayern Monaco era rimasto in corsa anche dopo l’eliminazione dei bavaresi, ma, come riporta Agipronews, ora si gioca a 5,00. Doppia cifra "malinconica" per Cristiano Ronaldo, solo a 15,00, mentre Leo Messi è a 10,00 insieme a Neymar.