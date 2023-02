Il Napoli, dominatore in Serie A, vuole continuare a stupire anche in Europa dopo aver concluso la fase a gironi con il primo posto - davanti al Liverpool - e il miglior attacco della competizione. In casa dell’Eintracht Francoforte, detentore del titolo di Europa League, Spalletti vede il quinto successo esterno consecutivo, offerto a 2,15, mentre oscilla tra 3,25 e 3,33 il colpo dei padroni di casa, capaci di aggiudicarsi solo una partita interna nel primo turno ma sempre vincenti al Deutsche Bank Park nel 2023. Fissato a 3,50 il pari che lascerebbe tutto aperto in virtù del ritorno al “Maradona”. Per i bookie sarà una partita con gli attacchi protagonisti: avanti l’Over 2.5, a 1,67 sull’Under 2.5 proposto a 2,05. In virtù della forza offensiva delle due squadre, occhi puntati sulla sfida del gol tra Victor Osimhen, a segno da 7 partite consecutive in Serie A, e visto in rete a 1,95 contro il 3,25 del bomber di casa Randal Kolo Muani.