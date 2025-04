Champions, Europa e Conference, i ricavi ufficiali 2023/24: 330 milioni alle italiane, Napoli più dell'Inter

Laha reso noti oggi nel corso del suo 49° congresso i dati ufficiali deldi chiusura della stagione 2023/24 in cui sono certificati, tra le altre voci di bilancio, anche i premi ufficiali distribuiti al termine delle tre competizioni continentali per club - la Champions League, l'Europa League e la Conference League - alle società partecipanti. E in questo report, di fatto, ci sono i dati dell'ultima edizione precedente alla grande rivoluzione dei format.Quanto hanno incassato le italiane? Complessivamente la nostra Serie A aveva portato a competere oltre confine 7squadre:e poi il Milan (retrocesso dalla Champions da gennaio in poi) in Europa League e infine lain Conference League.

- Il Napoli, piccolo spoiler, è l'italiana che ha incassato di più con 70,162 milioni, ma è lontanissima dai vertici e dalla top 5 stagionale. Il Real Madrid che ha vinto la Champions ha raggiunto quota 138,795 milioni, il PSG semifinalista ha raggiunto 122,444 milioni di euro superando il Borussia Dortmund finalsita (120,748 milioni) grazie a market pool e ranking storico. Infine chiudono la top 5 Bayern Monaco (semifinalista) con 120,404 milioni e Manchester City (quarti di finale) con 110,446 milioni.Ecco nel dettaglio tutti i premi squadra per squadra.