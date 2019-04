Il popolo juventino è in lacrime, ma c’è una scommettitrice della provincia di Roma che ha festeggiato insieme all’Ajax per il risultato dall’Allianz Stadium, che ha visto i bianconeri uscire dalla Champions League. Si chiama Loredana ed è tra le pochissime persone che hanno pronosticato correttamente l’esito del match di Torino su uno dei marchi supportati dall’offerta del provider italiano Microgame. Loredana non ha solo correttamente previsto il passaggio di turno dell’Ajax, ma con una scommessa piazzata ieri a ora di pranzo, ha pronosticato il risultato esatto (1-2) e finanche uno dei marcatori (il difensore Matthijs de Ligt). La quota della scommessa di Loredana è così volata a 125.00 e grazie alla puntata da quattro euro la sua vincita - già accreditata - è stata di ben 500 euro. Una consolazione utile ad alleviare la delusione dell’eliminazione oppure nel caso Loredana tifi Juve, o più semplicemente un motivo per festeggiare