Nella giornata in cui la Juventus Women prende il nuovo portiere Peyraud-Magnin, ecco anche il sorteggio della Women's Champions League 2021-2022, che per la prima volta prevede una fase a gironi prima dei turni a eliminazione diretta.



La squadra bianconera, allenata ora da Joe Montemurro, è stata sorteggiata nel Gruppo 8 insieme al Sasa (Macedonia), al St. Polten (Austria) e al Besiktas (Turchia).



Le campionesse in carica sono le ragazze del Barcellona, l'anno scorso la Juve si fermò al primo turno contro il fortissimo Lione. Ma quest'anno, altra formula.