Cristiano Ronaldo tiene con il fiato sospeso anche i bookmaker: dopo l’infortunio muscolare di ieri, nella gara del Portogallo contro la Serbia, gli analisti Sisal Matchpoint hanno aperto le scommesse sul suo rientro lampo, tra due settimane, nell’andata dei quarti di finale in Champions contro l’Ajax, ad Amsterdam. «Sarò in campo» ha detto ieri CR7 che probabilmente salterà le prossime tre gare di campionato proprio per recuperare più in fretta: il rientro, riferisce Agipronews, è un’ipotesi a cui vengono date buone chance, quotata a 1,85. D’altra parte, però, c’è da attendere l’esito degli esami alla coscia destra, che stabiliranno l’entità dell’infortunio: a 1,85 si punta anche sull’ipotesi di Ronaldo ancora ko il prossimo 10 aprile.