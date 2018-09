Sulla carta aveva il turno più facile tra le italiane, ma il Napoli non ha saputo sfruttare il vantaggio sprecando una buona chance nell’esordio in Champions. A Belgrado, pur giocando da grandi favoriti (il loro successo era dato intorno a 1,50) gli azzurri non sono andati oltre lo 0-0. Il discorso qualificazione, con ancora cinque partite da giocare, resta ancora apertissimo, ma sulla squadra di Ancelotti c’è da rilevare un sensibile aumento di quota nelle scommesse sulla qualificazione agli ottavi: il Napoli è passato a 2,30 a 2,75 dopo il match di ieri sera. Difficilissimo, inoltre, che gli azzurri possano arrivare in vetta al Gruppo C, ipotesi valutata 10 volte la posta investita. Per il primato è fortissima la candidatura del Liverpool, che ieri sera ha battuto il PSG: i Reds primi nel girone sono dati a 1,8