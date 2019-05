La partecipazione di due rappresentati del calcio inglese alle semifinali di Champions League sta riservando più di qualche problema sotto il profilo dell'ordine pubblico. Come spesso è accaduto anche in occasione delle trasferte in Italia delle formazioni di Premier, lo spauracchio rappresentato dagli hooligans è tornato ad essere realtà in occasione della partita di ieri tra Tottenham e Ajax a Londra e alla vigilia dell'attesissima sfida tra Barcellona e Liverpool.



Sia prima che dopo il match tra le squadre di Pochettino e ten Hag, le due tifoserie sono entrate in contatto, portando al ferimento lieve di tre poliziotti e all'arresto di nove persone. Decisamente più problematica la situazione in Spagna, dove gli ultras del Liverpool si sono letteralmente presi la scena in negativo. Ubriachezza molesta sin dal primo mattino, con episodi particolarmente degni di nota come il fermo di sei supporters per aver aggredito due inservienti di un hotel o il lancio di lattine di birra all'indirizzo della polizia. Ha avuto particolare risalto il video, che ha fatto immediatamente il giro del web, dello "scherzo" giocato da alcuni hooligans inglesi a dei turisti e a un venditore ambulante (foto del Daily Mail), gettati in una fontana di Plaça Reial e che hanno provocato la reazione via Twitter del ceo del Liverpool Peter Moore: Trattiamo questa bellissima città con il rispetto che merita e agiamo nel modo che si addice al Liverpool. Buon divertimento, ma siamo il Liverpool e, come tale, visitiamo con grazia e umiltà".





This Liverpool fan is a disgrace to humanity. Disgusting to watch. Not funny or banter at all, this is just plain stupid. pic.twitter.com/VoFoaDBQ2I — 360Sources (@360Sources) 30 aprile 2019