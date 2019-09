Contro il Galatasaray, in Champions League, rientrerà Kylian Mbappé e molto probabilmente questo, per Mauro Icardi, vorrà dire iniziare dalla panchina. Dunque è ancora rimandato l'appuntamento dell'argentino - che, per inciso, ha giocato meno di 90 minuti complessivamente con la sua nuova squadra -il primo gol per il Psg? Non è detto, perlomeno a leggere le valutazioni degli analisti c'è da avere fiducia. Il nome di Icardi è posizionato bene nella lista dei possibili marcatori, dato a 2 volte la scommessa, non troppo lontano dalla quota del titolarissimo Mbappé, piazzato a 1,77.