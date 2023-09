Primo appuntamento europeo per il Napoli, chiamato a dimenticare le difficoltà di inizio campionato e a rilanciarsi nella competizione più importante d'Europa. I bookmaker rimangono ottimisti per la prima giornata di Champions League contro il Braga, una trasferta inedita per gli azzurri che affrontano per la prima volta i portoghesi in una gara ufficiale: il «2» è offerto tra l'1,75 di 888sport e l'1,80, con il 53% delle preferenze dalla sua parte. Jorge e i suoi arrivano dal ko in campionato contro il Farense e puntano a un riscatto a 4,30, ma in questo caso le giocate si fermano a poco più del 20%, mentre il pareggio (3,75) è stato scelto nel 25% dei casi. Garcia potrebbe concedere un turno di riposto a Osimhen e lanciare Simeone, che torna quindi in primo piano anche sul tabellone dei marcatori: il suo gol pagherebbe 2,75, ma anche il nigeriano rimane in lista a 1,90, mentre il rilancio di Kvaratskhelia si gioca a 2,85. Dall'altra pare del campo gli occhi sono puntati sul francese Banza, già a tre gol nella Liga portoghese e ora a 3,75. Nel il girone C, intanto, a tenere banco è il Real Madrid, favorito per il primo posto nel gruppo a 1,52, contro il 3 degli azzurri. Per il passaggio alla seconda fare le previsioni rimangono comunque favorevoli al Napoli, la cui qualificazione è offerta a 1,24.