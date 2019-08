Il dado è tratto, ora l’Atalanta potrà fare la storia: al Grimaldi Forum di Montecarlo sono stati svelati gli avversari che la sorte ha scelto per l’Atalanta. ‘Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagabria’: delle due correnti di pensiero nerazzurre-chi tra calciatori, addetti ai lavori e tifosi prediligeva squadre illustri e chi formazioni abbordabili e alla portata- il destino ha premiato sicuramente i secondi. City a parte, il girone ‘C’ della Dea sta per ‘competitivo’: la squadra di Gasperini ha tutte le carte in regola per affrontare e battere le formazioni ucraina e croata, di valore non dissimile a quelle già superate in Europa League come Lione ed Everton.



MANCHESTER CITY- La squadra allenata da Guardiola è sicuramente la testa di serie che fa venire la pelle d’oca ai tifosi atalantini. Il team inglese ha appena vinto tutto- tranne proprio la Champions League in cui fatica a imporsi- è Campione d’Inghilterra e ha portato a casa l’FA Cup e la Coppa di Lega. La sfida col City sarà inoltre un doppio confronto e una gara nella gara: il Papu Gomez incontrerà il suo conterraneo nonché compagno di Nazionale, l’attaccante Sergio Aguero. I rispettivi mister poi- i tecnicismi di Gasperini e il possesso palla di Guardiola- metteranno in scena due diverse filosofie di gioco che potranno generare spettacolo ma anche risvolti inaspettati. A non essere contento lo svizzero Freuler, che il 9 agosto ha detto: “Vorrei evitare il Manchester City”.



SHAKHTAR DONETSK- Da non sottovalutare l’impegno contro la squadra ucraina, che vanta una notevole esperienza in Europa sebbene abbia vinto la Coppa Uefa soltanto nell’edizione 2008 2009. Ha appena cambiato allenatore con Luis Castro, che fino a l’anno scorso ha allenato prevalentemente in Portogallo, al posto dell’attuale allenatore della Roma Luis Fonseca. Il pressing a uomo dell’Atalanta potrà mettere in difficoltà il team brasiliano-portoghese abituato a disporre di grandi spazi per creare gioco e farsi pericoloso.



DINAMO ZAGABRIA-Il club più titolato della Croazia è allenato dall’abile e preparato Bjelica. Ha passato i preliminari di Champions League eliminando il Rosenborg e ha tutte le carte in tavola per rovesciare i pronostici che la vedono come ‘formazione materasso’. Sforna spesso grandi talenti- l’ultimo Marko Pjaca- e la Dea dovrà prestare grande attenzione ai singoli. Punta soprattutto sui giovani, come l’Atalanta, e ha in rosa pedine fresche e instancabili, che danno tutto fino al 90’. Nonostante sia la formazione più abbordabile è anche la più sorprendente: dopo sole cinque giornate è già in testa al suo campionato. Non ha nulla da perdere né pressioni sulle spalle e darà tutto per passare il girone e vivere un sogno. Ma ricordiamo un precedente: fu già eliminata dalla squadra bergamasca nei primi turni della Coppa Uefa nella stagione 1990-1991, quando si affacciò proprio patron Percassi.