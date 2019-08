Girone tosto, ma non impossibile quello che vedrà il Napoli impegnato in Champions. Ed è una piccola rivoluzione visto che l'urna, nelle ultime stagioni, non è mai stata particolarmente benevola con gli azzurri: se è vero che Insigne e soci ritroveranno il Liverpool campione d'Europa come la scorsa stagione, non ci sono avversari impossibili estratti dalla terza e dalla quarta fascia, con Salisburgo e Genk che non sono passeggiate di salute, ma nemmeno ambienti ed avversari tali da ostacolare la corsa verso gli ottavi di finale.



LIVERPOOL – Si ripete la sfida dell'annata che ha regalato la Champions a Klopp, ma si riparte anche da un ricordo: quell'1-0 al San Paolo griffato Insigne, nella gara dove il Liverpool non riuscì mai pericolosamente nell'area di rigore azzurra. Alisson, Van Dijk, Mané, Salah sono solo quattro nomi, gente che ha vinto tanto, che rappresenta solo la punta dell'iceberg di una squadra, anzi di una rosa straordinaria. Klopp sta innovando ancora il suo calcio, il suo gegenpressing, la capacità e la voracità della sua formazione. Dal mercato, quest'anno, solo qualche colpo riparatorio: la sensazione che il tecnico tedesco non avesse bisogno d'altro è abbastanza forte. I Reds sono ultra-favoriti per il passaggio come primi, il Napoli non deve precludersi l'idea del grande sgambetto ai campioni in carica.



SALISBURGO – Gli austriaci arrivano senza passare dai play-off, esperienza quasi sempre traumatica per la squadra della Red Bull. Anche in questo caso, si tratta di un ritorno al recente passato per il Napoli: dopo il terzo posto nel girone di Champions, il Napoli ebbe la meglio del Salisburgo nel doppio confronto di Europa League, ma non senza soffrire nella gara di ritorno, rischiano anche una clamorosa eliminazione. Allenati dallo statunitense Marsch, le stelle, dopo l'addio di Dabbur, sono l'ungherese Szoboszlai, seguito anche dal Napoli, ed il centrale Wober. In 5 gare di campionato sono arrivati altrettanti successi: in Austria è monopolio Salisburgo.



GENK – La gara del cuore per Kalidou Koulibaly che nel Genk è cresciuto ed è maturato al punto tale da esser chiamato da un mostro sacro come Rafa Benitez per rafforzare la difesa del Napoli. I belgi partono come squadra meno quotata, stanno vivendo un avvio di stagione non brillantissimo con già due sconfitte in campionato. Attenzione, però, al mediano norvegese Berge, seguito anche da alcune big italiane ed alla punta Samatta, originaria della Tanzania. Felice Mazzu, il tecnico, è di chiare origini italiane: calabresi, per la precisione. Il padre è stato minatore nella zona di Charleroi