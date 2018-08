Gli avversari sono fortissimi, ma l'Inter può dire la sua nel gruppo B di Champions League, dove è stata sorteggiata insieme a Barcellona, Tottenham e Psv. Incroci pericolosi che nelle scommesse sul primo posto nel girone premiano i blaugrana, prevedibilmente favoriti: Valverde e suoi volano a 1,48 nelle quote Sisal Matchpoint, in netto vantaggio sul Tottenham, secondo a 4,50. Sarà proprio contro gli Hotspurs la corsa dell'Inter, piazzata a 6 volte la posta. Per il Psv, invece, l'offerta è a 33,00.