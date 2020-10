Liverpool davanti a tutti, Atalanta e Ajax sgomitano per un posto agli ottavi. Le quote sul gruppo D di Champions League premiano la squadra di Klopp, nettamente la favorita per la vittoria del girone: sul tabellone si gioca a 1,23, davanti a Gasperini e i suoi, la cui impresa pagherebbe 7,00. Poco più in alto i Lancieri, a 9,00, per i danesi del Midtjylland, riporta agipronews, l’offerta arriva a 51.