Sorteggio di lusso per la Lazio in Champions League: i biancocelesti giocheranno la prima fase nel gruppo F, insieme a Borussia Dortmund, Zenit e Club Brugge, e conquistano un posto d’onore nelle previsioni dei bookmaker. Nelle scommesse sulla squadra che vincerà il gruppo, riporta Agipronews, il Dortmund è prevedibilmente la favorita, a 1,85, con Inzaghi e i suoi che si prendono il secondo posto sul tabellone, a 2,85. Più in salita i russi, a 6,00, mentre i belgi sono a 15.