Il debutto da tre punti della Juventus in Champions League non basta ai bookmaker per cambiare i pronostici sulla squadra che vincerà il gruppo G. Nonostante la vittoria dei bianconeri contro la Dinamo Kiev, decisa da Alvaro Morata, i betting analyst vedono ancora favorito il Barcellona a 1,75, con Pirlo e i suoi che restano al secondo posto sul tabellone, a 2,05. Sempre fuori gioco le altre concorrenti, con gli ucraini ora a 67,00 e gli ungheresi addirittura a 301,00.