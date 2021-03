Alla Puskas Arena di Budapest, il Manchester City proverà ad archiviare la pratica contro il Borussia Mönchengladbach, già sconfitto nella gara di andata, disputata ugualmente in campo neutro. I ragazzi di Guardiola non dovrebbero avere problemi, secondo i quotisti, tanto che il loro successo è in quota a 1,25 rispetto al 10,00 dei tedeschi mentre per il pareggio si scende a 6,50. Gli inglesi sono reduci da sette Over nelle ultime dieci uscite stagionali: ecco perché una gara con tre o più reti, a 1,48, è decisamente più probabile di una avara di marcatura in quota a 2,50. Aguero, falcidiato dagli infortuni in questa stagione, è tornato al gol sabato scorso contro il Fulham: una rete del Kun, combinata a una vittoria del City, si gioca a 1,98. Sul versante opposto attenzione al capitano del Borussia Lars Stindl: il numero 13 del Mönchengladbach che entra nel tabellino dei marcatori è dato a 5,00.