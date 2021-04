Psg-Manchester City e Real Madrid-Chelsea. Sono queste le sfide che decideranno chi, tra le quattro protagoniste rimaste in corsa in Champions League, si aggiudicherà il massimo trofeo continentale. Secondo i betting analyst, però, favorito è il Manchester City di Guardiola: la prima affermazione degli inglesi in Champions, infatti, come riporta Agipronews, è in quota a 2,40. Alle loro spalle c’è il Psg, diretto avversario dei britannici in semifinale a 4,25 davanti al Real Madrid con i Blancos a 4,50. Fanalino di coda, invece, il Chelsea la cui vittoria finale vale 5 volte la posta. La finale, secondo gli analisti, sembra essere dunque Manchester City contro Real Madrid. L’eliminazione dei francesi del Psg per mao degli uomini di Guardiola è in quota, infatti, a 1,57 mentre l’abbandono del Chelsea contro i Blancos si trova in quota a 1,83.