Champions, i bookmaker candidano l'Inter per il titolo: Napoli e Lazio, quote da impresa per il passaggio del turno

Due vittorie e un pareggio in tre gare casalinghe, un bottino positivo per le italiane negli ottavi di finale di Champions League. L’Inter, finalista dell’ultima edizione, ha regolato di misura l’Atletico Madrid, con la possibilità di giocare con due risultati su tre nel ritorno di Madrid: per gli esperti si gioca a 1,30 il passaggio del turno nerazzurro contro il 3,45 della banda di Simeone. Anche la Lazio ha chiuso i primi 90 minuti con una vittoria di misura, ma il Bayern Monaco vede i quarti di finale, a 1,45 contro il 2,75 dell’impresa biancoceleste. Strada in salita anche per il Napoli dopo il pari del “Maradona” contro il Barcellona, con i blaugrana in pole a 1,35 sui campioni d’Italia in carica offerti a 3,10. Per quanto riguarda il successo nella competizione, in quota domina il bis del Manchester City, dato a 2,50, seguito dal Real Madrid a 5. Per le italiane, è sempre l’Inter a comandare, a 10 volte la posta, con Napoli e Lazio molto lontane: il primo successo in Champions degli uomini di Calzona è fissato a 51, mentre sale in tripla cifra – a quota 101 – il trionfo biancoceleste.