Il Bayern Monaco resiste sul difficile campo di Anfield, strappando al Liverpool uno 0-0 prezioso in vista del ritorno degli ottavi di Champions. La squadra di Kovac ribalta i pronostici della vigilia ed è ora la favorita per il passaggio del turno: nelle quote 888sport.it la promozione ai quarti di finale si gioca a 1,82, con i Reds a inseguire a 1,95. I bavaresi partono in vantaggio anche per la sfida all'Allianz Arena, il 13 marzo: l'«1X2» si apre con il 2,10 offerto sul Bayern, con pareggio e Liverpool dati a 3,50 e 3,45.