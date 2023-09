Un girone di ferro per il Milan in Champions League che se la dovrà vedere con Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund e Newcastle. La Uefa ha pubblicato le date e gli orari delle partite dei rossoneri.



GLI INCROCI - Non è stato fortunatissimo il Milan nel sorteggio dei gironi di Champions, i rossoneri hanno pescato un gruppo di ferro con Psg, Borussia Dortmund e Newcastle. Gli ex Donnarumma e Tonali quindi torneranno a San Siro, il primo a farlo sarà il centrocampista che col suo Newcastle il 19 settembre arriverà a Milano per sfidare la squadra di Pioli. Poi il Milan andrà in Germania per giocare con il Dortmund il 4 ottobre, il 25 c'è il Psg in trasferta per poi riaffrontarlo di nuovo in casa il 7 novembre con il ritorno di Donnarumma; il 28 è ancora sfida al Borussia, in Italia, e la fase a gironi dei rossoneri si chiuderà il 13 dicembre col Newcastle.



CHAMPIONS, IL CALENDARIO DEL MILAN



1a giornata Milan-Newcastle (19 settembre, ore 18:45)

2a giornata Borussia Dortmund-Milan (4 ottobre, ore 21)

3a giornata PSG-Milan (25 ottobre, ore 21)

4a giornata Milan-PSG (7 novembre, ore 21)

5a giornata Milan-Borussia Dortmund (28 novembre, ore 21)

6a giornata Newcastle-Milan (13 dicembre, ore 21)