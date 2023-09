Il ritorno della Lazio in Champions League fa rima con passato. I biancocelesti si scontreranno all'esordio subito con l'ex Diego Simeone, che arriverà all'Olimpico il prossimo 19 settembre, subito dopo il confronto con la Juventus in campionato. Poi la sfida col Celtic in Scozia (4 ottobre, tra Milan e Atalanta in Serie A) e il doppio confronto col Feyenoord, ancora una volta nel destino europeo dei capitolini. Il girone si chiude con l'Atletico Madrid al Metropolitano: appuntamento per il 13 dicembre, ore 21.



CHAMPIONS, IL CALENDARIO DELLA LAZIO



1a giornata Lazio - Atletico Madrid (19 settembre 2023 ore 21:00)

2a giornata Celtic - Lazio (4 ottobre 2023 ore 21:00)

3a giornata Feyenoord - Lazio (25 ottobre 2023 ore 18:45)

4a giornata Lazio - Feyenoord (7 novembre 2023 ore 21:00)

5a giornata Lazio - Celtic (28 novembre 2023 ore 18:45)

6a giornata Atletico Madrid - Lazio (13 dicembre 2023 ore 21:00)