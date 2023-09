Finalista dell'ultima Champions League, l'Inter affronterà la prossima edizione della competizione dalle grandi orecchie iniziando da un girone alla portata. Benfica, Real Sociedad e Salisburgo gli avversari dei nerazzurri, che cominceranno in trasferta proprio in casa degli spagnoli il prossimo 20 settembre, pochi giorni dopo il prossimo derby.



IL PROGRAMMA - Poi subito due scontri casalinghi per mettere in discesa la qualificazione: in ordine al Meazza arriveranno Benfica di Angel Di Maria (avversario dell'ultima semifinale Champions) e Salisburgo (24 ottobre): la sfida con gli austriaci capiterà tra Torino e Roma in campionato. Scontro finale, sempre a San Siro, contro i baschi della Real Sociedad programmato per il 20 dicembre. Prima però, la trasferta lusitana, al cospetto del Benfica, che tanto ha portato bene lo scorso aprile: calendarizzata per il 29 novembre, capiterà tra due gare delicate in Serie A, ossia Juve e Napoli).



CHAMPIONS LEAGUE, IL CALENDARIO DELL'INTER



1a giornata Real Sociedad-Inter (20 settembre, ore 21)

2a giornata Inter-Benfica (3 ottobre, ore 21)

3a giornata Inter-Salisburgo (24 ottobre, ore 18,45)

4a giornata Salisburgo-Inter (8 novembre, ore 21)

5a giornata Benfica-Inter (29 novembre, ore 21)

6a giornata Inter-Real Sociedad (12 dicembre, ore 21)